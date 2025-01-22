Лісовий спростував повідомлення про мобілізацію студентів і викладачів

"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій і обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається", - написав Лісовий у Фейсбуці.

Він наголосив, що будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах або інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, регулюватимуться відповідно до чинного закону про мобілізацію.