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Лісовий спростував повідомлення про мобілізацію студентів і викладачів

24.01.2025 / 09:10
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий спростував повідомлення про мобілізацію студентів і викладачів, які поширилися в мережі.

"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій і обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається", - написав Лісовий у Фейсбуці.

Він наголосив, що будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах або інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, регулюватимуться відповідно до чинного закону про мобілізацію.

мобілізація, Лісовий
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