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Спалилися через мову: росіяни поширюють фейк про те, що з України не випускають неповнолітніх хлопців

08.02.2023 / 12:08
У російському сегменті в телеграмі поширився допис з нібито скріншотами повідомлень, що з України не випускають неповнолітніх хлопців, із гучною назвою "Україна готує до мобілізації дітей", однак черговий російський фейк спіткнувся через українську мову: пропагандисти зробили абсурдну помилку в реченні.

Як пише Апостроф, про це повідомили в "БезБрехні".

російський телеграм-канал "voblya" поширював допис зі "скріншотами" з нібито телеграм-каналу під назвою "Прикордонний контроль PRO", заявляючи про те, що в Україні буцімто готують дітей до мобілізації.

Насамперед варто зауважити, що телеграм-каналу "Прикордонний контроль PRO" взагалі не існує, у зв'язку з чим стає зрозуміло, що скріншоти - це фейк.

"У Прикордонного контролю PRO є сторінка у фейсбуці, але там відсутні подібні історії. А загалом останній допис на сторінці датований аж 9 вересня 2021 року", - додали в медіа.

Крім того, фейковість скріншотів доводить і те, що вони написані з граматичними помилками, русизмами та з ознаками автоматичного перекладу, а це свідчить про російський слід.

До того ж злий жарт з російськими пропагандистами зіграла українська мова у реченні, яке вони переклали за допомогою автоматичного перекладача: "нас з донькою пропустили, сина немає". "Сина немає" - це результат перекладу з російського "сына нет".

Разом з цим слід наголосити, що відповідно до закону "Про Про загальний військовий обов'язок і військову службу" мобілізувати можуть лише військовозобов'язаних чоловіків, тобто тих, кому вже виповнилося 18 років.

"Цей вкид є ще одним елементом широкомасштабної ІПСО по дискредитації мобілізаційних заходів в Україні, поширення панічних настроїв, недовіри до влади та військових", - резюмували в "БезБрехні".

мова, фейк, мобілізація
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