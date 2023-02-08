Войти | Зарегистрироваться
23:23

четверг,
09 февраля
Онлайн
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
Країна
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

The Guardian: В ЄС спалахнул конфлікт через витік інформації про візит Зеленського до Брюсселя

08.02.2023 / 11:05
В ЄС спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб після витоку інформації щодо можливого візиту президента України Володимира Зеленського на саміт в Брюсселі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, за близько дві доби до обговорюваної поїздки до Брюсселя про візит президента повідомили італійські ЗМІ, а також оголосили на сторінці Європейської народної партії в Twitter, однак публікація пізніше була швидко видалена.

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає Європарламент відповідальним за витік інформації. Його речник не підтвердив й не спростував інформацію щодо візиту, однак заявив про відкрите запрошення.

"Цей скандал ставить у скрутне становище президента Європарламенту Роберту Метсолу, чиїх посадовців звинувачують у витоку інформації. Вона також є членом групи ЄНП, яка коротко висвітлювала цей візит", - додає видання.

Зазначається, що суперечка показує те, як інституції ЄС намагаються продемонструвати солідарність з Україною та підтримку президенту.

"Окремо дипломати ЄС заявили, що Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн змагаються, щоб продемонструвати підтримку України. Обидва вони радісно говорили про перспективи вступу України до ЄС. Але багато держав-членів стверджують, що лідери ЄС повинні пом’якшити свою публічну риторику, щоб не викликати надії на швидке приєднання до блоку", - додає The Guardian.

The Guardian, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 февраля
8 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.