пєсков: росатом і мзс рф чекають у москві директора МАГАТЕ

Про це заявив прессекретар глави кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

"Ні, зустріч Гроссі і путіна на цьому тижні не планується", - сказав Пєсков.

Він підкреслив, що "Гроссі чекають в росії його колеги з росатому і з міністерства закордонних справ", а за необхідності можуть бути залучені й інші міністерства і відомства.

пєсков стверджує, що "в росії очікують субстантивні переговори", які відбудуться на зазначеному рівні.

Раніше заступник міністра закордонних справ рф сергей рябков підтвердив, що Гроссі прибуде цього тижня до москви, обговорюватимуть зону безпеки навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС).

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції погіршується, тому необхідно запровадити проміжні заходи для захисту ядерного об'єкта.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили безпеку на АЕС України, зокрема на Запорізькій.