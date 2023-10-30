Войти | Зарегистрироваться
22:43

воскресенье,
05 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Гроссі розповів, що може вплинути на роботу систем безпеки ЗАЕС

04.11.2023 / 16:20
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час тринадцятої ротації місії міжнародної агенції з атомної енергії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС розповів, яка проблема може вплинути на роботу систем безпеки атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

У відомстві зазначили, що міжнародна агенція з атомної енергії продовжуватиме приділяти пильну увагу діяльності з технічного обслуговування на Запорізькій АЕС, оскільки це залишається джерелом занепокоєння.

"Зменшена кількість обслуговуючого персоналу та обмежена доступність усіх необхідних запасних частин потенційно можуть вплинути на роботу систем безпеки. Важливо, щоб було виконано все необхідне технічне обслуговування", - заявив Гроссі.

Він додав, що експерти МАГАТЕ продовжують збирати інформацію про статус і стан персоналу, а також про підготовку та ліцензування працівників на станції.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення рф в Україну. росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

Гроссі, ЗАЕС, МАГАТЕ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 ноября
4 ноября
3 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.