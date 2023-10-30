Клименко: За час повномасштабного вторгнення загинув 21 сапер ДСНС

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сапери ДСНС без вихідних і відпочинку крок за кроком очищають українську землю від ворожого заліза, знешкодивши від початку повномасштабного вторгнення рф уже майже 450 тис. вибухонебезпечних предметів і 3 тис. авіабомб", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"На жаль, міни та інші вибухонебезпечні предмети забирають і життя саперів. За час повномасштабного вторгнення загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовано", - наголосив Клименко.

За словами глави МВС, у ДСНС працюють 17 машин механізованого розмінування, які вже очистили 456 га, але головне - захищають піротехніків і зберігають їхні життя.

"Лише минулого місяця вдалося уникнути можливих трагедій: техніка отримала пошкодження, але людей не зачепило. Зокрема, на Харківщині під час робіт із розмінування ліній електропередач в Ізюмському районі дві машини механізованого розмінування підірвалися на мінах", - написав Клименко.