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Подоляк: Проблему блокування кордону польськими перевізниками слід вирішувати шляхом переговорів

05.11.2023 / 13:15
Польща залишається для України ключовим партнером у сфері вантажних перевезень, тож проблему блокування кордону її перевізниками слід вирішувати шляхом переговорів.

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

"Попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитись, вести переговори, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього ринку – ринку перевезення вантажів", – сказав він.

Подоляк наголосив, що для України Польща є "ключовим транзитивним партнером", через який відбувається постачання всього необхідного.

"Маємо шукати баланс, і я думаю, нам це вдасться", – додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, польські перевізники мають намір 6 листопада розпочати блокування руху вантажного транспорту поблизу автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні “Корчова - Краківець”, “Гребенне - Рава Руська”, “Дорогуськ - Ягодин”.

Серед вимог протестувальників - повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги в е-черзі для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, а також отримання доступу до української системи "Шлях".

Подоляк
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