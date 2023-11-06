Войти | Зарегистрироваться
12:00

понедельник,
06 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ЗСУ готуються до масштабної зимової атаки регіонів росії

05.11.2023 / 16:20
Українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів росії за допомогою дронів-камікадзе.

Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

За його словами, атаки дронів ЗСУ "завдадуть чимало проблем" росії в найближчі кілька місяців. Повідомляється, що під ударом опиняться тимчасово окупований Крим та багато регіонів росії.

Він також зазначив, що Україна цими ударами має намір закріпити "значні успіхи" останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об'єктів в окупованому Криму та містах рф.

Нагадаємо, у 2023 році почастішала кількість атак низки регіонів рф ударними безпілотниками. Під ударом опинялися різні регіони росії, зокрема й москва. При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси мінекономрозвитку, мінпромторгу, мінкомзв'язку рф.

Баранов, ЗСУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 ноября
5 ноября
4 ноября
3 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.