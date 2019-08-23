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Адвокат: на украинских политзаключенных в РФ могут обменять на Баранова и Одинцова

23.08.2019 / 11:16
Российских граждан Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на украинских политузников, удерживаемых в России, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Валентин Рыбин.

"Да, их готовят к обмену", - сказал он в четверг, 22 августа.

Адвокат добавил, что также речь идет и о других гражданах Российской Федерации.

При этом сроки возможного обмена Рыбин не уточнил: "Очень скоро все узнаем".

Ранее 21 августа российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщил что пятеро граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, доставлены в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово" и могут быть выданы на родину для отбывания наказания. По информации источника, "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

По данным центра "Мемориал", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Как сообщалось, 13 февраля 2018 года бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов были приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Баранов и Одинцов были задержаны 20 ноября 2016 года сотрудниками СБУ на административной границе с оккупированным Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.).

По данным военной прокуратуры, Баранов и Одинцов изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Их обвинили в дезертирстве и государственной измене. Так, бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

Источник

Россия, Баранов, обмен пленными, политзаключенные, Одинцов
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