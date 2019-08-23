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Дело "Роттердам+": суд снял арест с компьютеров с доказательствами

23.08.2019 / 10:55
21 августа Киевский апелляционный суд отменил арест компьютеров, на которых были найдены доказательства относительно фигурантов схемы "Роттердам+".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Дословно юрист ГПК Андрей Савин: "Отменив арест, суд фактически забрал в НАБУ вещественное доказательство. Потому что на практике фигуранты дела, вернув себе компьютеры, смогут их почистить и уничтожить невыгодную им информацию. Зато, когда дело направят в суд для рассмотрения по существу, встанет вопрос исследования аутентичных носителей информации, но их уже скорее всего не будет".

Во время расследования дела "Роттердам+" детективы НАБУ еще в 2017 году провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, где изъяли 5 компьютеров.

На этих компьютерах нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам +". Для сохранения этих вещественных доказательств, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест.

Тогда прокурор САП Виталий Пономаренко заявил в суде, что в письмах говорилось о том, что фигуранты дела хотели включить в формулу "Роттердам+" расходы, которые не планировали осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

В ЦПК напомнили, что ранее похожая ситуация была уже в двух делах НАБУ и САП: с видеокамерами в деле рюкзаков Авакова и флешками в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, которые пытались уничтожить. В конце концов, по этим двум делам главные фигуранты схем вышли сухими из воды, в том числе и из-за недопустимости доказательств без оригинальных носителей.

История вопроса: 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Дмитрию Вовку, который в 2014-2018 годах возглавлял НКРЭКУ, и Владимиру Бутовскому, который в это время был начальником отдела управления энергорынка Нацкомиссии.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

20 августа Соломенский суд отказал в аресте экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам+".

21 августа Соломенский суд Киева также отказался арестовать Бутовского.

Источник

арест, суд, Роттердам+
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