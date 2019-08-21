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«Роттердам плюс»: суд отказался заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Вовка

21.08.2019 / 16:25
Столичный райсуд рассмотрел ходатайство антикоррупционных правоохранительных органов об избрании меры пресечения экс-руководителю тарифного регулятора.

Суд не взял заочно под стражу бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от введения формулы «Роттердам плюс».

Такое решение 20 августа приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Елена Курова.

Как известно, НАБУ заочно сообщил Вовку о подозрении. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал. Поэтому детективы объявили его в розыск, в том числе международный.

Поэтому на заседании прокурор САП Виталий Пономаренко просив суд рассматривать ходатайство в отсутствие подозреваемого. Как добавил он, по данным Государственной пограничной службы Украины, Вовк 30 апреля выехал в Брюссель и не возвращался. Также, по словам прокурора, постановление о международном розыске экс-главы Нацкомиссии направлено в Интерпол. Как отмечал прокурор, существуют риски препятствование следствию со стороны Вовка, в частности, укрытие от следствия. В связи с этим, он просил суд взять экс-главу НКРЭКУ под заочную стражу.

В то же время, адвокат подозреваемого Ирина Одинец отмечала, что ее клиент не скрывается и находится на учебе в Гарварде. Также она подала в суд ходатайство об отсутствии у Вовка статуса подозреваемого.

Изучив ходатайство, судья отказала в его удовлетворении.

Напомним, Вовк сообщил, что уехал из страны на учебу. Позже он добавил, что не собирается возвращаться в Украину.

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арест, суд, Вовк, Роттердам+
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