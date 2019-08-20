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Дело Роттердам+: Вовк не собирается в Украину, поскольку не верит в независимость судов

20.08.2019 / 15:47
Подозреваемый по делу "Роттердам+" бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.

 

Об этом он написал в Facebook.

По словам Вовка, в Украине судебная система и правоохранительные органы, в частности, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, не являются независимыми.

"У меня нет "барышевських" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - написал он.

Ранее, по данным СМИ, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Вовку заочно вручили подозрение в причастности к заданию 18,87 млрд грн убытков от выедения формулы "Роттердам+". Его вызвали в НАБУ на 14 августа, однако тот так и не появился. Поэтому правоохранители объявили его в розыск. Также на вызов не явился начальник отдела управления энергорынка Нацкомиссии Владимир Бутовский, которого тоже объявили в розыск.

Напомним, в 2016 году Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг во главе с Дмитрием Волком постановлением № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (формула "Роттердам+") утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

По информации СМИ, из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", начали продавать электроэнергию дороже.

В марте 2017 года НАБУ начало досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЕКП через так называемую формулу "Роттердам+".

19 июня 2019 года представитель Президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил о "фактической ликвидации" Роттердам+". Он добавил, что ради формальной ликвидации этой формулы Президент Владимир Зеленский подал в ВР соответствующий законопроект.

8 августа 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП по оперативной поддержке СБУ сообщили ексголові НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков.

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суд, уголовное дело, Вовк, Роттердам+
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