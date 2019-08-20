В Черновицкой области представители ПЦУ выгнали верующих УПЦ из храма

На Буковине в селе Кальновцы, представители ПЦУ выгнали верующих Украинской Православной Церкви из их собственного храма, где годами проходили богослужения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, религиозная община УПЦ теперь собирается на молитву в частном доме. Первая Литургия в обустроенном помещении состоялась в воскресенье 18 августа.

«На богослужение приехал секретарь епархии архимандрит Никита. Перед богослужением он освятил помещение дома и возглавил там Литургию», – сказано в сообщении.