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В Черновицкой области представители ПЦУ выгнали верующих УПЦ из храма

20.08.2019 / 16:00
В Черновицкой области представители ПЦУ выгнали верующих УПЦ из храма
Верующие УПЦ в с.Кальновцы Источник: Центр информации УПЦ
Перед богослужением секретарь епархии освятил помещение дома и возглавил там Литургию

На Буковине в селе Кальновцы, представители ПЦУ выгнали верующих Украинской Православной Церкви из их собственного храма, где годами проходили богослужения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, религиозная община УПЦ теперь собирается на молитву в частном доме. Первая Литургия в обустроенном помещении состоялась в воскресенье 18 августа.

«На богослужение приехал секретарь епархии архимандрит Никита. Перед богослужением он освятил помещение дома и возглавил там Литургию», – сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, Черновицко-Буковинская епархия
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