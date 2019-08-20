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Путин: ситуация в Украине "внушает осторожный оптимизм"

20.08.2019 / 16:18
Президент Российской Федерации Владимир Путин видит оптимизм, в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают российские СМИ.

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа, Владимир Путин заявил, что в переговорах с Владимиром Зеленским существует "осторожный оптимизм".

"Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой - осторожный - оптимизм", - сказал Путин.

Также Путин заявил, что лишь с помощью "нормандского формата" есть возможность урегулировать конфликт на Донбассе. При этом каждая встреча должна приводить к конкретным результатам.

"По моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели", - заявил он.

Ранее Эмануэль Макрон заявил о том, что встреча в "нормандском формате" может произойти в ближайшие недели.

Напомним, в США в очередной раз призвали Россию прекратить насилие на Донбассе. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что насилие на Донбассе контролирует Кремль.

Источник 

Донбасс, Путин, нормандский формат, Макрон, Зеленский
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