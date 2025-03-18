Сибіга: Для ефективного контролю за дотриманням перемир'я необхідно створити дієвий механізм

Як пише gazeta.ua, цей механізм має включати міжнародну складову, сказав міністр МЗС Андрій Сибіга в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Тут питання, хто може здійснювати такий моніторинг, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна стосовно контролю і моніторингу за дотримуванням перемир'я", - вказав він.

Уже розпочалося формування національної групи, яка працюватиме над алгоритмами реалізації контролю за перемир'ям.

Зазвичай такі механізми діють під егідою міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ. Проте Україна має негативний досвід їхньої роботи у 2014-2022 роках. Через це необхідно ретельно обговорити можливість їхньої участі в моніторингу припинення вогню.

Це питання є предметом переговорів із європейськими та американськими партнерами. Сибіга зазначив, що консультації з цього приводу вже тривають.