Єрмак: За оцінками правозахисників, до 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем росії

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«російські злочини проти дітей тривають. За оцінками українських правозахисників, до 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем росії — депортовані або змушені жити в окупації. Їхню українську ідентичність систематично знищують, змушують приймати громадянство рф, змінюють особисті дані та залучають до військових організацій і пропагандистських програм», – написав він.

Єрмак пригадав, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт кремлівського диктатора володимира путіна та його уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

За його словами, тоді це стало першим кроком до справедливості, де світ визнав, що рф веде сплановану політику викрадення та асиміляції українських дітей.

«Ордери МКС – це лише початок. Україна використовує всі національні і міжнародні інструменти для покарання організаторів та виконавців злочину», – додав Єрмак.

Керівник ОП зауважив, що нещодавно прокурори України подали ще один обвинувальний акт щодо викрадачів 10-місячної Маргарити Прокопенко з Херсона, яку злочинно зробили “росіянкою”.

Єрмак наголосив, що Україна не зупиниться поки не поверне всіх дітей додому. За його словами, жоден мир не буде справедливим, якщо українські діти залишаться в руках рф. Він нагадав, що два роки тому весь світ визнав: депортація українських дітей – воєнний злочин.