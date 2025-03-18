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США повідомили Євроюст про вихід з міжнародної групи щодо розслідування злочинів рф в Україні

18.03.2025 / 10:12
США офіційно повідомили Євроюст про вихід з міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

“Євроюст повідомлено владою США, що вони більше не братимуть участь у роботі Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). ICPA продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України був створений для притягнення керівництва росії до відповідальності за категорію злочинів, визначених як агресія відповідно до міжнародного права.

США, Євроюст
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