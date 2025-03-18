США повідомили Євроюст про вихід з міжнародної групи щодо розслідування злочинів рф в Україні

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

“Євроюст повідомлено владою США, що вони більше не братимуть участь у роботі Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). ICPA продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України був створений для притягнення керівництва росії до відповідальності за категорію злочинів, визначених як агресія відповідно до міжнародного права.