Сирський: Загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб", - розповів він.

Головнокомандувач подякував українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість.

"Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту", - додав Сирський й показав кадри знищення росіян на одній з ділянок фронту.