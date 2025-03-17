Сирський: Загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб

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Шольц: росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим
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Волц: Переговори з росією повинні ґрунтуватися на реальній ситуації на місцях
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11:14
Віткофф висловив думку щодо дій путіна на шляху до мирного врегулювання конфлікту
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10:12
Мелоні: Ніякої участі італійських військових у потенційній операції в Україні не планується
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У Європі хочуть створити нову супутникову мережу для отримання військової розвідувальної інформації
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Горілка, податки, молитви: Євген Черняк знову вляпався08.03.2025 / 15:35Последние новости рубрики
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Мінфін: Плануємо ФОПів другої та третьої груп об’єднати в одну
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16:25
До державної програми доступної іпотеки єОселя хочуть залучити іноземні банки
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мінфін: федеральний бюджет росії був виконаний з дефіцитом у розмірі 2,7 трлн рублів
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Держстат: Базова інфляція на окремі товари досягла 2% від початку року
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Експерт: Кабмін планує покласти сецобов’зки на Укрнафту щодо продажу природного газу
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Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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