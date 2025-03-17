Зеленський затвердив склад делегації, яка займатиметься переговорами щодо досягнення справедливого миру

Відповідне розпорядження №14/2025-рп було оприлюднене на сайті Офісу президента.

Очолить делегацію керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До її складу також увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Згідно з документом, главі делегації надано право вносити зміни до її складу за погодженням із Міністерством закордонних справ. Також передбачена можливість залучення до роботи представників державних органів, підприємств, наукових радників та експертів.

Сформована переговорна група буде взаємодіяти з міжнародними партнерами України для просування процесу мирного врегулювання, відповідно до українських інтересів та принципів справедливого миру.