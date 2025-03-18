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Єрмак: Обговорили з генсеком ММО роботу "зернового коридору" в умовах постійних обстрілів

18.03.2025 / 09:10
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації (ММО) Арсеніо Домінгесом, якого проінформував про домовленості, яких досягла українська та американська делегації в Джидді, а також про постійні обстрілі рф портової інфраструктури Одеської області.

Як повідомляє пресслужба президента, Єрмак закликав Міжнародну морську організацію регулярно інформувати світ про російські злочини проти української портової інфраструктури.

"Очільник Офісу Глави держави також закликав запровадити посилені заходи з протидії російському тіньовому флоту. Крім того, під час зустрічі обговорили роботу чорноморського "зернового коридору" в умовах постійних обстрілів з боку країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Домінгес наголосив, що Міжнародна морська організація продовжить підтримувати принципи вільного судноплавства та безпеки екіпажів у Чорному морі.

Єрмак
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