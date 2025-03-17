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Віткофф висловив думку щодо дій путіна на шляху до мирного врегулювання конфлікту

17.03.2025 / 11:14
Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що всі ключові лідери, включаючи президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, прагнуть до його завершення. Він також підкреслив важливість переговорів для вирішення конфлікту.

Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф під час ефіру CNN, повідомляє РБК-Україна.

Стів Віткофф підкреслив, що всі сторони мають бути готові до переговорів, щоб досягти миру. Однак він висловив думку щодо дій путіна на шляху до мирного врегулювання конфлікту.

"Я не хочу вкладати слова в уста президента путіна, але, на мою думку, він дав зрозуміти, що приймає філософію президента Трампа. Президент Трамп хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент путін хоче бачити кінець цьому", - сказав Віткофф.

Він зазначив, що на передовій тривають бої між українськими та російськими військами, зокрема на 2000-кілометровому кордоні, а також важливими є ситуація в Курській області.

"Є Курська область, про яку також важливо думати в цьому контексті. Це все деталі, які потрібно вирішити за столом переговорів, і, на мою думку, всі сторони налаштовані на це", - заявив він.

Віткофф
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