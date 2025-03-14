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У Мін’юсті прокоментували рішення ЄСПЛ у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі

14.03.2025 / 15:24
Міністерство юстиції України взяло до уваги рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі та надасть детальний аналіз висновків суду.

Про це відомство повідомило у четвер, 13 березня.

Зазначається, що після завершення детального вивчення рішення та консультацій з відповідними органами державної влади, міністерство надасть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ та план дій щодо виконання рішення.

У відомстві запевнили, що Україна залишається відданою європейським цінностям та дотриманню прав людини і поважає роль ЄСПЛ.

"Трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції Гідності, коли країна все ще зберігала у своїх структурах інституційну спадщину режиму Януковича, особливо в системі правоохоронних органів. Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади", - йдеться в повідомленні.

Мін'юст звертає увагу на важливі факти, встановлені ЄСПЛ:

  • суд визнав значну роль російської дезінформації та пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед трагічними подіями;
  • ЄСПЛ підтвердив, що ключові посадовці, відповідальні за неналежні дії, згодом втекли до росії та отримали там громадянство, що свідчить про їхні попередні зв'язки;
  • суд відзначив відсутність будь-якої упередженості в розслідуванні щодо жертв різних політичних поглядів;
  • суд врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу.

"Міністерство юстиції України залишається відданим забезпеченню справедливості для всіх громадян України та дотриманню міжнародних зобов'язань нашої держави", - додали у відомстві.

Одеса, ЄСПЛ
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