У Мін’юсті прокоментували рішення ЄСПЛ у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі

Про це відомство повідомило у четвер, 13 березня.

Зазначається, що після завершення детального вивчення рішення та консультацій з відповідними органами державної влади, міністерство надасть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ та план дій щодо виконання рішення.

У відомстві запевнили, що Україна залишається відданою європейським цінностям та дотриманню прав людини і поважає роль ЄСПЛ.

"Трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції Гідності, коли країна все ще зберігала у своїх структурах інституційну спадщину режиму Януковича, особливо в системі правоохоронних органів. Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади", - йдеться в повідомленні.

Мін'юст звертає увагу на важливі факти, встановлені ЄСПЛ:

суд визнав значну роль російської дезінформації та пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед трагічними подіями;

ЄСПЛ підтвердив, що ключові посадовці, відповідальні за неналежні дії, згодом втекли до росії та отримали там громадянство, що свідчить про їхні попередні зв'язки;

суд відзначив відсутність будь-якої упередженості в розслідуванні щодо жертв різних політичних поглядів;

суд врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу.

"Міністерство юстиції України залишається відданим забезпеченню справедливості для всіх громадян України та дотриманню міжнародних зобов'язань нашої держави", - додали у відомстві.