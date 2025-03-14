У Мін’юсті прокоментували рішення ЄСПЛ у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі

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16:20
Deutsche Welle: Під час перемир’я ЄС продовжить постачати озброєння Україні
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10:10
Волц: Україні доведеться піти на певні територіальні поступки росії
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14:21
Через спротив Угорщини представники ЄС не змогли домовитися щодо продовження санкцій проти росії
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13:19
путін: на білоруській території розгорнуто спільне регіональне угруповання військ та тактична ядерна зброя
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11:14
путін: рішення України погодитися на перемир'я було прийняте під тиском американців
- 16:20
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Горілка, податки, молитви: Євген Черняк знову вляпався08.03.2025 / 15:35Последние новости рубрики
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16:25
До державної програми доступної іпотеки єОселя хочуть залучити іноземні банки
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15:23
мінфін: федеральний бюджет росії був виконаний з дефіцитом у розмірі 2,7 трлн рублів
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16:25
Держстат: Базова інфляція на окремі товари досягла 2% від початку року
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11:14
Експерт: Кабмін планує покласти сецобов’зки на Укрнафту щодо продажу природного газу
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18:30
Уряд дозволив передавати конструкторську документацію на зброю виробникам
- 16:25
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Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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