Deutsche Welle: Під час перемир’я ЄС продовжить постачати озброєння Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

На брифінгу в Брюсселі європейський дипломат підкреслив, що ЄС домагається того, щоб Україна мала сильнішу позицію на переговорах про мир.

"Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в найсильнішій позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від "поганої", як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш підходящий для себе момент для переговорів. Я не думаю, що Євросоюз і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умови перемир'я", - сказав він.

Інший дипломат теж висловив думку, що під час потенційного припинення вогню слід озброювати Україну, а не навпаки.

"Бої все ще тривають, але навіть якщо в них настане пауза, потрібно зробити Україну "сталевим дикобразом", - підкреслив третій дипломат ЄС.

Він також додав, що Україну вкрай важливо поставити в сильне становище на переговорах. Крім того, необхідно не дати росіянам скористатися "другим шансом" скористатися для перегрупування і повторної атаки.

Четвертий дипломат висловив схожу позицію. За його словами, ЄС не повинен послаблювати підтримку нашій країні в разі перемир'я. Завдання союзників полягає в тому, щоб створити Україні сильну позицію, і щоб країна могла покращувати свої оборонні можливості.

"Ідея в тому, щоб, перебуваючи в сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості і могла продовжувати стримування в разі відновлення військових дій", - сказав дипломат.

DW додало, що в понеділок, 17 березня, глави МЗС країн ЄС обговорять ситуацію навколо дискусії про припинення вогню в Україні. У ньому також по відеозв'язку візьме участь глава українського МЗС Андрій Сибіга.