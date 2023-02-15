Євросоюз додав росію до сірого списку податкових юрисдикцій

"Рада шкодує, що ці юрисдикції не співпрацюють із податкових питань, і закликає їх зміцнити свою правову базу для вирішення зазначених проблем", - йдеться у пресрелізі.

Тепер у цьому переліку 16 позицій, головним чином – класичні офшори (Багамські острови, Панама, Трінідад та Тобаго, Вануату та ін.). Декілька країн залишили "сірий список": Північна Македонія, Барбадос, Ямайка та Уругвай, а Гонконг, Малайзія та Катар отримали відстрочки для усунення недоліків.

Претензії до росії пов'язані з прийнятими минулого року поправками до законодавства, що регулює режим спеціальних адміністративних районів (їх у росії два - у Примор'ї та Калінінградській області), йдеться в повідомленні. Крім того, Рада ЄС зазначає, що діалог із росією з питань податкового законодавства "зайшов у глухий кут" на тлі воєнних дій в Україні.

Вперше "сірий список" було складено у грудні 2017 року. Наступний його перегляд заплановано на жовтень 2023 року.