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Фіцо: Словацький уряд розглядає можливість вжиття заходів проти України через припинення транзиту російського газу

10.01.2025 / 12:16
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацький уряд розглядає можливість вжиття заходів проти України, якщо не буде знайдено вирішення проблеми припинення транзиту російського газу.

Про це Фіцо заявив у четвер, 9 січня, повідомило агентство Reuters.

За його словами, Україна своїм рішенням не продовжувати угоду з росією про транзит газу в Європу нібито завдає шкоди Словаччині.

Раніше Фіцо пригрозив припинити екстрені постачання електроенергії в Україну як захід у відповідь.

А вчора він сказав, що уряд Словаччини може припинити гуманітарну допомогу або скористатися правом вето в Європейському союзі з питань України.

Фіцо додав, що Словаччина не збирається нагнітати напруженість, але розгляне заходи проти України, якщо рішення щодо транзиту газу не буде знайдено.

Словаччина, Фіцо
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