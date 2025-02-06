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СКУ: Українські громади за кордоном готують заходи до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення

11.02.2025 / 10:12
Українські громади за кордоном зареєстрували понад 150 заходів у 124 містах і 27 країнах світу на онлайн-карті подій до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в межах кампанії «Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!» Світового конгресу українців (СКУ).

Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

Реєстрація подій на карті розпочалася 4 лютого. СКУ закликає українські організації та друзів України долучитися до кампанії, щоб нагадати світові про боротьбу України.

Аби додати захід, потрібно внести інформацію про країну, місто, тип події, організатора, а також вказати дату, час, і контактну особу.

Після реєстрації та проходження верифікації всі заходи зʼявляться на онлайн-карті подій. Кожен охочий зможе долучитись до акції й знайти потрібну у своєму місці. Більше інформації про кампанію доступно на спеціальній сторінці.

Зазначається, що одним із ключових заходів кампанії стане акція Всесвітня тривога – Global alarm. 24 лютого о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу увімкнуть сирену – сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни й заклик до дій.

СКУ
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