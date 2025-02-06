Войти | Зарегистрироваться
02:51

вторник,
11 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Політолог: СБУ успішно протидіє новій тактиці росіян, які роблять смертників із завербованої молоді

10.02.2025 / 12:16
Служба Безпеки України успішно протидіє новій тактиці росіян, які роблять смертників із завербованої молоді.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що не було жодного випадку, коли б СБУ не знайшла виконавців підпалів чи підривів, які намагається організувати в Україні росія. "Це може бути однією з причин, чому рф перейшло до використання виконавців, які без власного бажання стають смертниками. Куратори з росії розповідають, що вибухівку треба залишити у певному місці, після чого та буде пізніше підірвана дистанційно. Але, щоб спричинити більший руйнівний ефект та не залишати свідків, підрив здійснюють, коли завербований приходить у місце майбутнього вибуху. Фактично завербовані перетворюються на смертників. Однією з цілей таких смертників стали територіальні центри комплектування ЗСУ", — акцентує політолог.

"Завербований росіянами для вибухів має дві перспективи — або підірватись самому, або сісти за грати на термін від 15 років до довічного. Виконавців для підривів і підпалів ворог вербує через менеджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. Як правило, це молодь або люди із залежностями, якими легше маніпулювати. Єдиний шанс уникнути такої долі — вчасно звернутись до СБУ, зокрема через чат-бот Служби, який запрацював у середині грудня 2024 року. Сюди вже надійшло майже 2,3 тис. повідомлень, які дозволили уникнути багатьом злочинам", — пише екс-нардеп.

Черненко нагадує, що росіяни вже не вперше намагаються розв’язати терористичну війну за допомогою вибухів. "СБУ попереджала криваві теракти у Києві у травні та жовтні минулого року. Сьогодні мета росіян — збільшити кількість таких терактів. рф хоче добитись паніки серед мирного населення та зневіри у власних захисниках. На щастя команда Малюка справляється зі своїм завданням, раз за разом переграючи росіян", — резюмує експерт.

СБУ, Черненко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 февраля
9 февраля
8 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.