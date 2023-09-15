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Черненко: СБУ продовжує затримувати агентів рф в рясах

14.09.2023 / 16:25
СБУ продовжує затримувати “агентів в рясах” з УПЦ (мп), знешкоджуючи ключову мережу російських агентів.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

"Святі отці" мають досить різноплановий фах. Тут і навідники, і агітатори за "чудовий русский  мир", і прості інформатори. І от новий кримінальний профіль. СБУ знешкодила нового "агента в рясі", якого рф використовувала для гібридної війни. Затримали ексдиякона УПЦ (мп), який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів". Переправляючи ухилянтів-місіонерів не тільки виконував "завдання центру", але і заробляв на власний "свічний завод". Послуга коштувала по 4 500 доларів з носа", - пише експерт.

На думку політолога, на момент початку повномасштабного вторгнення УПЦ (мп) була найбільшою і найбільш диспциплінованою структурою впливу рф у нас в країні.

"Представники УПЦ (мп) багато років займались різноманітною підривною діяльністю. Це був один із головних інструментів впливу з боку рф на доволі значну частину українського суспільства. Служба зараз розгрібає "авгієві стайні" проблем, які держава, нажаль, ігнорувала більше 30 років. І робить це жорстко і точно", - підкреслює екснардеп.

"Діяти доводиться обережно. "росієлюби" на Заході намагається подати цю історію, як боротьбу з певною конфесією. У СБУ наполягають, що мова йде тільки про викриття агентів, яких у УПЦ (мп) інфільтровано дуже багато. Цитату голови СБУ Малюка про те, що "наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони не звільняють зрадників від законного покарання", слід роздати всім священикам УПЦ (мп). Зайвим не буде", - резюмує політолог.

СБУ, Черненко, УПЦ мп
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