Через російські провокації щодо застосування "брудної бомби" СБУ проводить рейди по всій Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки були проведені по всій території України. Заходи були обумовлені регулярними погрозами з боку терористів щодо застосування "брудної бомби".

Зазначається, що в результаті відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не було виявлено.

"Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти росії могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів", - додає СБУ.

СБУ зосередила особливу увагу на моніторингу блокпостів у прифронтових й деокупованих районах, пунктів пропусків через кордон тощо. Також під час рейдів були відпрацьовані спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку терористичної росії.