Войти | Зарегистрироваться
19:01

четверг,
14 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Через російські провокації щодо застосування "брудної бомби" СБУ проводить рейди по всій Україні

14.09.2023 / 11:14
Служба безпеки України проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки через російські провокації щодо застосування "брудної бомби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки були проведені по всій території України. Заходи були обумовлені регулярними погрозами з боку терористів щодо застосування "брудної бомби".

Зазначається, що в результаті відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не було виявлено.

"Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти росії могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів", - додає СБУ.

СБУ зосередила особливу увагу на моніторингу блокпостів у прифронтових й деокупованих районах, пунктів пропусків через кордон тощо. Також під час рейдів були відпрацьовані спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку терористичної росії.

СБУ, брудна бомба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 сентября
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.