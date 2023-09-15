РНБО: ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

російська пропаганда заявляє, що після теракту Україна нібито планує звинуватити рф у “злочинах проти людяності”.

«Поширюючи схожі фейки, ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України», – йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації застерігають не піддаватись на маніпуляції ворога, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки та довіряти лише джерелам перевіреної інформації.

Довідка. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 15 вересня і продовжується до вечора 17-го. Разом із Йом-кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят.

Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там розташована могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.