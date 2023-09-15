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АТЕШ: окупанти перекидають старі вантажні автомобілі та гусеничну техніку з Криму до материкової України

15.09.2023 / 11:14
На залізничній станції тимчасово окупованого Джанкою партизани помітили російську військову техніку, яка, ймовірно, прямує до материкової України. Зокрема, окупанти перекидають старі вантажні автомобілі та гусеничну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партизанського руху "АТЕШ" в Telegram.

"Наш агент повідомляє, що на залізничній станції "Джанкой" знаходиться склад російської військової техніки. Прямує, мабуть, у бік материкової України", - йдеться у повідомлені.

Йдеться про вантажні автомобілі, закриті вагони та криту гусеничну техніку. Партизани додають, що ця техніка вже стара і очевидно може зіпсуватися в будь-який момент.

"Через значні втрати в техніці рашисти вимушені розконсервувати старий мотлох. Вони саджають своїх військових на техніку, що з великим шансом зламається в самий непідходящий для них момент. Але рашисти не цінують життя, навіть своїх людей", - заявили партизани.

АТЕШ
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