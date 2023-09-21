АТЕШ: На Запорізькій АЕС сталась чергова аварія, яку російські терористи намагаються приховати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військово партизанський рух "АТЕШ".

Посилаючись на власного агента із ЗАЕС, партизани заявили, що на станції сталась чергова аварія, яку російські терористи намагаються приховати. Втім, про неї вже стало відомо усім працівникам.

Зазначається, що російські некомпетентні працівники зламали деякі комплекти, у зв'язку з чим існує ризик припинення роботи одного з енергоблоків.

"Аварії на станції стали побутовим явищем, відколи її окупували росіяни. У тому, що окупанти спробують звинуватити в події Київ - немає сумнівів. Але наші агенти добуватимуть правдиву інформацію, якою ми обов'язково поділимося", - додає рух.