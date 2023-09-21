Осадчук: Декларації посадовців за 2021 та 2022 роки з’являться у реєстрі не раніше 31 січня 2024 року

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми маємо всі розуміти, що в реєстрі щось нове з’явиться не раніше ніж 31 січня наступного року, власне, (мова йде про) декларації за 2021-2022 рік", – зазначив нардеп.

За його словами, до 1 квітня 2024 року у реєстрі з’являться декларації посадовців за 2023 рік.

На його оцінку, після набуття чинності закону про відновлення електронного декларування у реєстрі з’явиться загалом понад 2 млн декларацій.