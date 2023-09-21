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Шмигаль доручив цифровізувати дані про "Пункти незламності" та внести їх у "Дію"

22.09.2023 / 16:25
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністерствам цифровізувати дані про "Пункти незламності" та внести їх у "Дію" до початку опалювального снзону.

Про це Шмигаль повідомив у Тelegram.

За його словами, такий новий сервіс має бути простим і зручним для людей і має містити всю важливу інформацію про кожен пункт, його розташування та наявність в ньому необхідного обладнання.

Шмигаль нагадав, що мережа "Пунктів незламності" була розгорнута минулої осені, після початку повітряних атак росії на українську енергосистему. Це місця, де завжди є світло, тепло та зв’язок.

Шмигаль
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