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Арахамія: Рада ухвалила 99,9% вимог для вступу ЄС

22.09.2023 / 17:27
Станом на 21 вересня Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що вимагає Європейський Союз для початку перемовин про вступ України до блоку.

Про це у четвер заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп повідомив, що сьогодні парламент завершив розгляд закону про національні меншини.

Також Верховна Рада розглянула у першому читанні законопроєкт щодо політично значущих осіб (ПЕП).

"Це специфічний документ і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні", – сказав Арахамія.

"Парламент свою домашню роботу виконав", – заявив голова фракції.

"Ми передаємо естафету Кабінету міністрів і будемо допомагати уряду у всьому, де потрібна буде наша підтримка", – сказав нардеп.

Арахамія
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