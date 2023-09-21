Арахамія: Рада ухвалила 99,9% вимог для вступу ЄС

Про це у четвер заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп повідомив, що сьогодні парламент завершив розгляд закону про національні меншини.

Також Верховна Рада розглянула у першому читанні законопроєкт щодо політично значущих осіб (ПЕП).

"Це специфічний документ і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні", – сказав Арахамія.

"Парламент свою домашню роботу виконав", – заявив голова фракції.

"Ми передаємо естафету Кабінету міністрів і будемо допомагати уряду у всьому, де потрібна буде наша підтримка", – сказав нардеп.