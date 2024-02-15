Арахамія спростував фейки про заборони для дітей ухилянтів

Про це заявив лідер фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в Telegram-каналі.

"Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не має наміру обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде. Навіть у контексті змін до правил мобілізації", - зазначив народний депутат.

За його словами, складно зрозуміти, "чому хтось поширює подібну інформацію", але він запевнив, що "її точно не варто сприймати серйозно".