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Арахамія спростував фейки про заборони для дітей ухилянтів

21.02.2024 / 15:23
Україна не вводитиме заборону на вступ до вищих навчальних закладів для дітей ухилянтів.

Про це заявив лідер фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в Telegram-каналі.

"Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не має наміру обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде. Навіть у контексті змін до правил мобілізації", - зазначив народний депутат.

За його словами, складно зрозуміти, "чому хтось поширює подібну інформацію", але він запевнив, що "її точно не варто сприймати серйозно".

діти, Арахамія, ухилянти
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