Тарнавський: окупанти атакують хімічними гранатами позиції української армії

російські окупанти атакують хімічними гранатами позиції української армії на Таврійському напрямку. Отруйні речовини росіяни використовують і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. "Зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії", - сказав він. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що 29 січня росіяни п'ять разів застосували боєприпаси з отруйними речовинами. Ймовірно, це ручні гранати подразнювальної дії К-51.