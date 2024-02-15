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Тарнавський: окупанти атакують хімічними гранатами позиції української армії

21.02.2024 / 17:27
російські окупанти атакують хімічними гранатами позиції української армії на Таврійському напрямку. Отруйні речовини росіяни використовують і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії", - сказав він.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що 29 січня росіяни п'ять разів застосували боєприпаси з отруйними речовинами. Ймовірно, це ручні гранати подразнювальної дії К-51.

Тарнавський
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