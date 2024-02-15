Перед другим читанням законопроєкт про мобілізацію отримав понад 1,3 тис. правок

Про це повідомили члени профільного комітету парламенту.

Зазначається, що для опрацювання пропозицій комітету знадобиться час, тому навряд цей законопроєкт розглянуть протягом цього тижня.

Як повідомила нардеп від партії Європейська солідарність Ірина Фріз, можливість внесення правок завершиться пізно ввечері 21 лютого, тому лише після цього їх розглядатимуть в комітеті.

«Понад 1 тисячу правок — це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику (порівняльну, – Ред.) таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути – 100% комітет не буде гальмувати цей процес», – сказала Ірина Фріз.

Своєю чергою парламентар від Слуги народу Єгор Чернєв, який є членом безпекового комітету, каже, що на розгляду правок в комітеті може піти тиждень.

«Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися», – сказав Чернєв.

Водночас нардеп від партії Голос Ярослав Железняк наголосив, що кількість право ще може бути значно збільшена.

«Їх (правки, – Ред.) подають сьогодні весь день і завтра до 23:59. І цифра змінюється кожну хвилину. Наприклад, у мене більше сотні правок і я їх всіх досі ще не подав», – пояснив він у своєму каналі в Telegram.

Тому, резюмує Железняк, правок, ймовірно, буде понад 1,5 тисячі, але точну цифру можна буде дізнатись не раніше 22-го лютого.

На його думку, голосування у другому читанні буде не раніше 6-8 березня поточного року.