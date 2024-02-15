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Мінсоцполітики: До проєкту зі створення Центрів життєстійкості долучилися вже 95 громад

22.02.2024 / 09:10
Міністерство соціальної політики заявляє, що станом на сьогодні до проєкту зі створення Центрів життєстійкості долучилися вже 95 громад з різних областей України.

"У лютому 2024 року до Програми життєстійкості долучилися ще 65 громад. Найближчим часом там буде організовано Центри життєстійкості - безбар'єрні, безпечні простори, де кожен зможе отримати психосоціальну підтримку та інші послуги. (...) Наразі до проєкту вже долучилися 95 територіальних громад із різних областей України", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що нові Центри життєстійкості відкриються у 20 областях, зокрема найбільше громад долучилося до програми в Київській, Івано-Франківській, Чернігівській і Житомирській областях.

Як повідомлялося, 23 січня Кабінет Міністрів затвердив порядок організації та функціонування Центрів життєстійкості. Окрім різноманітних опцій із відновлення ментального здоров'я, кожна громада має змогу самостійно сформувати низку додаткових послуг у Центрах життєстійкості: юридичні консультації, допомога в зайнятості та інші.

Мінсоцполітики, Центри життєстійкості
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