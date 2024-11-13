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Міненерго: Галущенко повідомив гендиректора МАГАТЕ про наслідки нещодавньої масштабної атаки росії

22.11.2024 / 13:19
Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив у Відні з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі необхідність продовження місій Агентства на всіх підстанціях, від яких залежить безпечна робота українських АЕС.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Міністр повідомив гендиректора МАГАТЕ про наслідки нещодавньої масштабної атаки росії, ціллю якої, зокрема, були підстанції, які є критично важливими для видачі потужності атомними блоками.

"Незважаючи на раніше проведені місії МАГАТЕ і фіксацію експертами важливості функціонування підстанцій як гарантії  ядерної і радіаційної безпеки атомних станцій в Україні,  атаки лише посилюються. Ми повинні продовжувати моніторинг, щоб задокументувати наслідки цієї атаки і задля того, щоб уникнути таких атак у майбутньому", - зазначив Герман Галущенко.

Зі свого боку генеральний директор  МАГАТЕ запевнив, що Агентство готове найближчим  часом організувати відповідні місії.

Міністр енергетики також обговорив з Рафаелем Гроссі ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, яка сьогодні ранком знову опинилася на межі блекауту через ворожий обстріл.

Герман Галущенко наголосив на необхідності негайного виконання резолюції МАГАТЕ про повернення Україні контролю над станцією.

Галущенко, Гроссі
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