Сухаревський: Сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер

В Україні зʼявилась власна лазерна зброя під назвою "Тризуб", яка може збивати літаки" на висоті понад 2 кілометри. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський, передає УНН з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.

"В України є лазерна зброя під назвою "Тризуб". Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки", - сказав Сухаревський.

За його словами, цей лазер дійсно працює.

Нагадаємо, минулого тижня британська армія вперше застосувала високоенергетичну лазерну зброю, встановлену на бронеавтомобіль успішно знищила безпілотні літальні апарати.