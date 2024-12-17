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Укренерго: Держава та мобільні оператори роблять все можливе, щоб забезпечити українців зв’язком під час знеструмлень

17.12.2024 / 12:16
Через вимушені відключення світла, які стали наслідком російських атак, у багатьох українців погіршується або зовсім зникає мобільний зв’язок та доступ до Інтернету.

У пресслужбі "Укренерго" пояснили, чому так трапляється.

Одна з очевидних причин - для роботи базових станцій мобільних операторів необхідна електроенергія. Коли її немає – зв’язок погіршується або зникає.

"Держава та мобільні оператори роблять все можливе, щоб забезпечити українців зв’язком під час знеструмлень. Зокрема, мобільні оператори забезпечують базові станції генераторами та акумуляторами", - йдеться у повідомленні.

Ще одна причина погіршення або навіть зникнення мобільного зв’язку та доступу до Інтернету – перевантаження мобільної мережі. У звичайних умовах приблизно 80% трафіку користувачі споживають через фіксований інтернет і лише 20% – через мобільний. Під час знеструмлень ця пропорція кардинально змінюється, що призводить до перевантаження обладнання.

Під час знеструмлень не намагайтеся завантажувати відео та фото через мобільний інтернет. Це допоможе менше навантажувати мережу.

У Мінцифри зняли коротке відео, як завжди бути на зв'язку та з Інтернетом.

мобільний зв'язок
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