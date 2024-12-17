Каллас: Ми маємо підтримати Україну у військовому плані

Про це вона сказала в понеділок у Брюсселі на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн - членів ЄС. Це було перше засідання під головуванням Каллас після вступу на посаду.

За словами високого представника, під час засідання обговорювали питання військової підтримки України. "Україна потребує нашої підтримки на полі бою. Що сильніші вони на полі бою, то сильніші вони й за столом переговорів, щоб не просто втриматися (на полі бою), а й схилити шальки терезів на свою користь... Ми маємо підтримати Україну у військовому плані", - сказала Каллас.

Вона підтвердила, що до кінця зими Євросоюз навчить 75 тис. українських солдатів.

Високий представник також нагадала, що цього місяця Євросоюз надав Україні EUR4,2 млрд фінансової підтримки, а із січня щомісяця надаватиме EUR1,5 млрд. "Але потрібна більша підтримка. Як сказав нам міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коли він приєднався до нас через відеозв'язок, для України на полі бою склалася дуже складна ситуація. Ми всі почули його голосно і ясно. Україні потрібно більше боєприпасів, сильніша ППО й більше підтримки для її власної оборонної промисловості. І ми маємо дати Україні те, що їй потрібно, щоб виграти цю війну", - переконана Каллас.

Водночас вона висловила впевненість, що "путін не зупиниться, доки його не зупинять". "Падіння режиму Асада також показало, що росія ослаблена й не можна робити ставки на путіна. Він не підтримує вас, коли ви його потребуєте", - змалювала високий представник ситуацію.

Каллас також підтвердила, що ЄС продовжив зусилля з обмеження можливостей росії вести війну. "По-перше, ми схвалили 15-й пакет санкцій проти росії. Цей раунд націлений на тіньовий флот, північнокорейських чиновників і вперше також на китайські фірми, що виробляють безпілотники для москви. Наше послання гранично ясне. Ви не можете розпалювати війну в Європі й залишатися безкарним", - заявила вона.