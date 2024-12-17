путін: Нинішні витрати на війну з Україною потрібні, щоб "забезпечити безпеку російського народу"

Про це сказав російський диктатор володимир путін на засіданні колегії міноборони в понеділок, 16 грудня.

За його оцінками, зараз "на підвищення зміцнення обороноздатності країни" витрачається 6,3% ВВП.

"Для того, щоб усі компоненти в країні, всі складові життєдіяльності держави – економіка, соціальна сфера в найширшому розумінні цього слова, наука, освіта, охорона здоров'я розвивалися, розгойдувати до нескінченності, підвищувати до нескінченності ці витрати (на оборону – ред.) ми теж не можемо", – визнав путін і додав, що "народ російський все, що може, віддає збройним силам для виконання завдань, які перед вами, перед нами стоять".

При цьому він постарався запевнити, що росія "не втягується у повномасштабні перегони озброєнь".

"Враховуючи зростання геополітичної напруженості, ми змушені вживати додаткових заходів щодо забезпечення безпеки росії та наших союзників. Робимо це акуратно і виважено, не втягуючись у повномасштабну гонку озброєнь на шкоду соціально-економічному розвитку нашої країни", – сказав диктатор.

За словами путіна, нинішні витрати на війну з Україною потрібні, щоб "забезпечити безпеку російського народу, забезпечити безпеку наших людей та майбутнє росії".