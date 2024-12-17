МО Британії: З початку повномасштабного вторгнення рф втратила понад 3600 бойових танків та майже 8000 броньованих машин

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.

«Втрати російської військової техніки в Україні продовжують зростати. З лютого 2022 року росія втратила понад 3600 основних бойових танків і близько 8000 бронемашин. Це призвело до використання застарілої і погано обслуговуваної техніки радянських часів зі стратегічних складів», - йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що бронетехніку росіяни витягують зі сховищ, модернізують, де це можливо, і відправляють на передову.

Міноборони Британії також опублікувало знімки, які, за даними відомства, підтверджують значне скорочення кількості бронетехніки на базах зберігання танків в Арсеньєві, Буї і Улан-Уде з 2022 року.