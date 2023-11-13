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МО Британії: рф почала здійснювати контроль над діяльністю "вагнерівців"

13.11.2023 / 09:10
Станом на кінець жовтня 2023 року великі підрозділи приватної військової компанії "вагнер груп", найімовірніше, було зараховано до командного складу військ національної гвардії рф (росгвардіі), вони відновили активне комплектування, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Цей підрозділ "вагнер" при росгвардії, найімовірніше, очолює павло пригожин, син покійного власника "вагнер" євгена пригожина", - зазначено в повідомленні в Х (Twitter).

Крім того, 1 листопада 2023 року глава Чечні рамзан кадиров заявив, що медики групи "вагнер" перейшли на службу в чеченський спецназ "ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 р., кадиров заявив, що в "ахмат" уже вступили 170 колишніх бійців "вагнера".

"Після заколоту в липні 2023 року і подальшої загибелі керівництва "вагнера" в серпні 2023 року російська держава почала здійснювати пряміший контроль над діяльністю і колишнім персоналом групи компаній "вагнер", - наголошується в повідомленні.

вагнер, МО Британії
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