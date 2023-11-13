МО Британії: рф почала здійснювати контроль над діяльністю "вагнерівців"

"Цей підрозділ "вагнер" при росгвардії, найімовірніше, очолює павло пригожин, син покійного власника "вагнер" євгена пригожина", - зазначено в повідомленні в Х (Twitter).

Крім того, 1 листопада 2023 року глава Чечні рамзан кадиров заявив, що медики групи "вагнер" перейшли на службу в чеченський спецназ "ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 р., кадиров заявив, що в "ахмат" уже вступили 170 колишніх бійців "вагнера".

"Після заколоту в липні 2023 року і подальшої загибелі керівництва "вагнера" в серпні 2023 року російська держава почала здійснювати пряміший контроль над діяльністю і колишнім персоналом групи компаній "вагнер", - наголошується в повідомленні.