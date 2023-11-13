МО Британії: рф почала здійснювати контроль над діяльністю "вагнерівців"

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У Хмельницькому завершився другий Дипломатичний форум10.11.2023 / 21:16
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Анатолий Шкрибляк: особое внимание уделяется инновационности и качеству строительства31.10.2023 / 20:58Компания Budhouse Group хорошо известна в мире коммерческого строительства, ведь она является одной из самых успешных на территории Украины. Президент организации Анатолий Шкрибляк является идейным вдохновителем компании, ведь из года в год отмечается успешное введение в эксплуатацию множества проектов. Все они становятся изюминками своих городов, привлекая внимание всех ценителей шопинга и качественного отдыха в приятных условиях.Последние новости рубрики
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10:12
Вілле Тавіо: Фінляндія підтримує передачу заморожених активів рф на допомогу Україні
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13:15
Журналіст: На ТОТ росіяни не змогли запустити навіть ті підприємства, які працювали активно до вторгнення
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18:30
Підласа розповіла, як Україна хоче покрити дефіцит держбюджету
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15:23
Держстат: Річна інфляція в Україні сповільнилася до 5,3%
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12:16
МОН: На наступний рік на освіту у держбюджеті заклали майже на 22% більше, ніж 2023 року
- 10:12
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Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?25.10.2023 / 17:14Если классические сумки-дипломаты - аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа - вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.
Важливі критерії при вибору кондиціонера23.10.2023 / 00:25Кліматичні умови у сучасних містах можуть бути дуже змінливими, і іноді літо буває спекотним і душним. У таких випадках кондиціонер стає справжнім порятунком від спеки і дискомфорту. Але як вибрати правильний кондиціонер для свого будинку або офісу? У цій статті ми розглянемо основні критерії вибору, які допоможуть вам зробити правильний вибір і купити кондиціонер у Києві.Последние новости рубрики
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Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?10.11.2023 / 02:37Причин змінити оперативну пам'ять може бути багато - від банального, але цілком природного бажання збільшити її обсяг, до підступного писку системного оператора, що сигналізує про вихід модуля з ладу. Перед тим як відправитися в магазин, потрібно визначитися, який модуль необхідний. «Правильний» спосіб - шукати в документації до материнської плати тип і максимальні робочі частоти підтримуваних ліній пам'яті. Також можете скористатись пошуком по моделі ноутбука. Цю інформацію завжди можна знайти на сайті виробника материнської плати. Досить просто вказати його модель.Последние новости рубрики
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