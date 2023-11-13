Борель: Ситуація з правами людини в білорусі продовжує різко погіршуватися

Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-портал Представництва Європейського Союзу.

«Ми відзначаємо Міжнародний день солідарності з білоруссю в пам’ять про 31-річного Романа Бондаренка, якого жорстоко побили силовики режиму, що призвело до його трагічної смерті 12 листопада 2020 року. Його смерть так і не була розслідувана та винним у цьому не висунуто жодних звинувачень», - заявив верховний представник ЄС.

Також Боррель наголосив, що після фальсифікованих президентських виборів 2020 року ситуація з правами людини в білорусі продовжує різко погіршуватися. За його словами, режим здійснив понад 40 000 політично вмотивованих арештів, переслідував щонайменше 12 000 політично вмотивованих кримінальних справ і утримує майже 1 500 політичних в'язнів.

«Помітно збільшилася практика тримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом, яка спрямована проти членів політичної опозиції, активістів громадянського суспільства, правозахисників і журналістів, які зараз перебувають за ґратами. Чистка проти політичних партій і державна політика подальшого обмеження громадянського простору в білорусі також посилилися», - написав Жозеп Боррель.

У своєму виступі топ-дипломат ЄС згадав імена загиблих затриманих, політв'язнів та учасників протестів та висловив вимогу негайно звільнити всіх політв'язнів у білорусі.

Разом з тим, Боррель наголосив, що Європейський Союз підтримує зусилля білоруського демократичного руху незважаючи на умови жорстокого утиску, а також високо оцінює мужність і стійкість білоруського народу, незважаючи на жорстокий утиск.