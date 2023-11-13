Войти | Зарегистрироваться
04:31

вторник,
14 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Борель: Ситуація з правами людини в білорусі продовжує різко погіршуватися

13.11.2023 / 13:19
У Міжнародний день солідарності з білоруссю, що відзначається в пам'ять про 31-річного Романа Бондаренка, який був закатований силами безпеки діючого режиму, топ-дипломат ЄС Жозеп Борель нагадав, що смерть активіста так і не була розслідувана, винним не висунуто жодних звинувачень.

Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-портал Представництва Європейського Союзу.

«Ми відзначаємо Міжнародний день солідарності з білоруссю в пам’ять про 31-річного Романа Бондаренка, якого жорстоко побили силовики режиму, що призвело до його трагічної смерті 12 листопада 2020 року. Його смерть так і не була розслідувана та винним у цьому не висунуто жодних звинувачень», - заявив верховний представник ЄС.

Також Боррель наголосив, що після фальсифікованих президентських виборів 2020 року ситуація з правами людини в білорусі продовжує різко погіршуватися. За його словами, режим здійснив понад 40 000 політично вмотивованих арештів, переслідував щонайменше 12 000 політично вмотивованих кримінальних справ і утримує майже 1 500 політичних в'язнів.

«Помітно збільшилася практика тримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом, яка спрямована проти членів політичної опозиції, активістів громадянського суспільства, правозахисників і журналістів, які зараз перебувають за ґратами. Чистка проти політичних партій і державна політика подальшого обмеження громадянського простору в білорусі також посилилися», - написав Жозеп Боррель.

У своєму виступі топ-дипломат ЄС згадав імена загиблих затриманих, політв'язнів та учасників протестів та висловив вимогу негайно звільнити всіх політв'язнів у білорусі.

Разом з тим, Боррель наголосив, що Європейський Союз підтримує зусилля білоруського демократичного руху незважаючи на умови жорстокого утиску, а також високо оцінює мужність і стійкість білоруського народу, незважаючи на жорстокий утиск.

Борель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 ноября
12 ноября
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.