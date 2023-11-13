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Президент Латвії: Якщо ми зупинимо росію в Україні, то росія не зможе кинути виклик іншим країнам

13.11.2023 / 14:21
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що росія планує тривалу війну в Україні, і "важливо боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що якщо ми зупинимо росію в Україні, то росія не зможе кинути виклик іншим країнам".

Про це він сказав в інтерв’ю AP, передає "Європейська правда".

Рінкевичс заявив, що для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль проти атак на спільні цінності та міжнародний порядок.

В інтересах безпеки НАТО "розглядати обидва випадки однаково", сказав він. "Я також вважаю, що нам буде набагато легше зберегти мир в Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", – сказав  президент Латвії.

Рінкевичс сказав, що українські солдати воюють "дуже хоробро", і Захід зобов'язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості зброї, "тому що ми не надали стільки, скільки повинні були".

Він сказав, що росія мобілізує свою економіку, ресурси і військову техніку "для дуже довгої війни". Вона намагалася виграти війну швидко, але зрозуміла, що не може, і тепер москва хоче "задушити" Україну, сказав він, прогнозуючи, що в найближчі місяці вона повторить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, як це було минулої зими.

Рінкевичс сказав, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні.

Якщо світ побачить, що Європа і Сполучені Штати не в змозі надати підтримку Україні, зазначив латвійський президент, "то я думаю, що це посилить тиск на Ізраїль".

"Також, я думаю, що Іран буде більш наполегливим. Давайте також не забувати про весь азійський регіон, і давайте не забувати про Тайвань ", – сказав він.

НАТО, Рінкевичс
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