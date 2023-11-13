Петреус: Україна переможе у війні завдяки загальнонаціональній відданості справі, якої росія не має

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив колишній директор головного розвідувального управління при уряді США (ЦРУ) Девід Петреус.

"росія не мобілізувалась повністю так, як це робить Україна. Україні, очевидно, доведеться продовжувати це робити, оскільки українське населення становить менше третини населення росії, а її економіка ще менша порівняно з російською", - зазначив він.

Петреус наголосив, що українці розуміють, за що вони воюють, - це війна за незалежність, це боротьба за виживання. Натомість російські солдати навколо бачать українців, які їх ненавидять на території, яку вони окупували.

"Тому життя російського призовника чи мобілізованого не можна назвати особливо щасливим. Додайте сюди ще важкі умови, бруд, окопи, погана їжа, недосвідчені офіцери. Отже, не можна виключити можливість того, що в якийсь момент вони можуть зламатись, і те, що зараз є позиційною війною, може перетворитися на маневрову", - наголосив він.

За його словами, потрібно посилювати фінансово-економічні, персональні санкції та експортні обмеження проти росії. росію треба переконати, що поле бою в Україні для неї не раціональне, цю війну вони не можуть продовжувати, їх потрібно переконати, що ціна для тилу занадто велика.

Ексдиректор ЦРУ також прокоментував ситуацію, що склалась на фронті.

Петреус вважає, що на фронті все залежить знову ж таки від підтримки НАТО та Заходу. Від того, чи здатна буде Україна акумулювати додаткові сили на противагу росії, яка ще не повністю мобілізувалася. І схоже, володимир путін не хоче цього робити.

"Він радо звалив тягар цієї війни на тих, хто живе за межами москви, на тих, хто перебуває в більш віддалених республіках, куди повертається основна частина мішків із трупами. Це також залежить від того, чи можуть росіяни в певний момент зламатись і посипатись", - зазначив він.

Петреус наголосив, що Бойовий дух має величезний вплив на війні.

"Практично в кожному конфлікті сторона, яка може акумулювати найбільшу рішучість, силу духу, проявити новаторство і мужність на полі бою, часто переважає", - резюмував він.