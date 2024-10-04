Ексдиректор ЦРУ: російське командування не вивчає Женевську конвенцію, а тим паче не стежить за її дотриманням

"Ця війна особливо пекельна, тому що будь-якої миті над вами може з'явитись щось, що спробує вас вбити. Або КАБи, які росія пускає далеко від лінії фронту, або ракети та бомби, якими вона б'є по містах", - зазначив командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку й Афганістані, ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус в інтерв'ю Liga.net.

Генерал розповів, що ситуацію ускладнює російська культура скоєння воєнних злочинів. На полях битв завжди відбуваються помилки, завжди є жертви серед мирного населення. Їхня кількість у війні росії проти України свідчить про те, що російське командування не вивчає Женевську конвенцію, а тим паче не стежить за її дотриманням, додав він.

"Це пекло, тому що холодно, мокро, сиро, брудно й жорстоко. Це пекло, тому що сама кількість жертв така значна", - наголосив Петреус.

"Війна - це завжди пекло. Це сказав генерал Шерман, і він був правий. Питання в тому, який градус пекельності має кожна війна. Конкретно у вашій - він дуже високий", - підсумував ексголова ЦРУ.