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Ексдиректор ЦРУ: російське командування не вивчає Женевську конвенцію, а тим паче не стежить за її дотриманням

07.10.2024 / 17:27
Війна, розв'язана росією проти України, відрізняється особливою жорстокістю.

"Ця війна особливо пекельна, тому що будь-якої миті над вами може з'явитись щось, що спробує вас вбити. Або КАБи, які росія пускає далеко від лінії фронту, або ракети та бомби, якими вона б'є по містах", - зазначив командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку й Афганістані, ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус в інтерв'ю Liga.net.

Генерал розповів, що ситуацію ускладнює російська культура скоєння воєнних злочинів. На полях битв завжди відбуваються помилки, завжди є жертви серед мирного населення. Їхня кількість у війні росії проти України свідчить про те, що російське командування не вивчає Женевську конвенцію, а тим паче не стежить за її дотриманням, додав він.

"Це пекло, тому що холодно, мокро, сиро, брудно й жорстоко. Це пекло, тому що сама кількість жертв така значна", - наголосив Петреус.

"Війна - це завжди пекло. Це сказав генерал Шерман, і він був правий. Питання в тому, який градус пекельності має кожна війна. Конкретно у вашій - він дуже високий", - підсумував ексголова ЦРУ.

ЦРУ, Петреус
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